12:17, 13 ноября 2025

В России сделали вывод из видео в стиле «Безумного Макса» с колонной под Покровском

В России предрекли возвращение на поле боя тяжелой военной техники
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России предрекли возвращение на поле боя тяжелой военной техники. Об это заявил автор военного Telegram-канала «Старше Эдды».

В ноябре по сети разлетелось видео, снятое на окраине Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике. Многие посмотревшие ролик отметили сходство запечатленной на нем военной техники с реквизитом в фильмам кинофраншизы о Безумном Максе. В частности, на кадрах показаны густо покрытые грязью мотоциклы и автомобиль с демонтированными дверьми.

Подобные импровизированные средства доставки солдат в скором времени уйдут в прошлое, считает автор канала. Вместе с тем он предрек возвращение на поле боя тяжелой военной техники — танков и тяжелых бронемашин. В качестве обоснования своей позиции блогер указал, что только тяжелые платформы смогут нести тяжелое вооружение, в том числе средства противодействия дронам. Повсеместное использование последних стало отличительной чертой российско-украинского конфликта на этапе проведения спецоперации.

Кроме того, автор канала спрогнозировал возвращение в строй тяжелой пехоты. «Так что экзоскелеты, реактивные ранцы, средства противодействия дронам, мы очень скоро увидим на тяжелой штурмовой пехоте», — заключил он.

Ранее в России оценили шансы возвращения на поле боя кавалерии. Глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов назвал эту идею «нормальным подходом» в реалиях СВО.

