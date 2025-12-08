Секретного свидетеля нашли в деле миллиардера Сулейманова

РИА: Секретный свидетель заявил о покушении миллиардера Сулейманова на адвоката

Следователи приступили к допросу людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, который обвиняется в организации расправ. Данные одного из свидетелей засекречены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Свидетель проходит по делу под псевдонимом «Тарковский» и рассказывает про причастность Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. Защита миллиардера уверена, что «Тарковский» всего лишь озвучивает слухи.

Всего по делу допрошено 26 свидетелей. Еще десять ждут своей очереди.

Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в начале октября. По версии следствия, он причастен к двум расправам и одному покушению на противников в 1999, 2004 и 2021 годах. Мужчина не признает вину.

Сейчас Сулейманов находится под стражей и жалуется на состояние здоровья.

