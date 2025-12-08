Реклама

07:30, 8 декабря 2025Силовые структуры

Секретного свидетеля нашли в деле миллиардера Сулейманова

РИА: Секретный свидетель заявил о покушении миллиардера Сулейманова на адвоката
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anastassia Anufrieva / Unsplash

Следователи приступили к допросу людей из окружения миллиардера Ибрагима Сулейманова, который обвиняется в организации расправ. Данные одного из свидетелей засекречены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Свидетель проходит по делу под псевдонимом «Тарковский» и рассказывает про причастность Сулейманова к покушению на адвоката Илью Перегудова. Защита миллиардера уверена, что «Тарковский» всего лишь озвучивает слухи.

Всего по делу допрошено 26 свидетелей. Еще десять ждут своей очереди.

Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в начале октября. По версии следствия, он причастен к двум расправам и одному покушению на противников в 1999, 2004 и 2021 годах. Мужчина не признает вину.

Сейчас Сулейманов находится под стражей и жалуется на состояние здоровья.

