10:47, 8 декабря 2025Силовые структуры

Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

Свердловчанин Хузин, который срезал кожу с жены из-за ссоры о супе, ушел на СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Березовского (Свердловская область), который расправился с женой и срезал с нее кожу, заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Рафис Хузин не стал дожидаться решения суда по делу и отправился в зону специальной военной операции (СВО).

Все произошло 17 октября в частном доме на улице Героев Труда. По версии следствия, женщина вернулась домой и раскритиковала мужа за то, что он не приготовил суп. Мужчина взбесился, схватил нож и ударил им супругу, а затем срезал с нее кожу и попытался расчленить. Когда у злоумышленника не получилось это сделать, он спрятал тело в сарае.

Через пять дней Хузин сам пришел в полицию и во всем сознался. На время расследования его поместили под стражу.

