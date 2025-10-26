Силовые структуры
13:39, 26 октября 2025Силовые структуры

В России мужчина напал с ножом на жену после ссоры из-за курицы

В Березовском мужчина напал на свою супругу с ножом после бытового конфликта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Березовском, городе-спутнике Екатеринбурга, мужчина напал на свою супругу после бытового конфликта, сообщает Telegram-канал «Baza». По данным издания, ссора началась из-за того, что женщина отказалась разделать курицу на суп. В ответ муж схватил нож и нанес ей ранения.

В результате нападения женщина не выжила. После происшествия он спрятал останки тела в сарае. Пять дней мужчина жил как ни в чем не бывало, а затем сам пришел в полицию и признался в содеянном.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в Гане женщина ранила мужа ножом во время ссоры из-за обеда. Мужчина обвинил супругу в том, что она приготовила не то блюдо, на которое он дал деньги.

