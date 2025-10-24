Из жизни
20:04, 24 октября 2025Из жизни

Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

Ghana Web: В Гане 21-летняя жена ударила мужа ножом во время ссоры из-за супа
Никита Савин
Никита Савин

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Гане молодой мужчина из Восточной области поссорился с женой из-за обеда и получил удар ножом. Об этом сообщает Ghana Web.

Инцидент произошел в поселке Маамасо 20 октября. 29-летний Кофи попросил 21-летнюю жену Маафуу приготовить мясное рагу и дал ей деньги на покупку ингредиентов. Девушка пришла на рынок и поняла, что выданной мужем суммы не хватает на покупку всего необходимого. Тогда она купила продукты для легкого овощного супа, а оставшиеся деньги решила сберечь на потом.

Когда Кофи понял, что Маафуа приготовила не то блюдо, он закатил скандал. Ссора переросла в потасовку, во время которой муж схватился за нож. Однако Маафуа удалось выхватить оружие из рук Кофи и ударить его. Брат мужчины вбежал в комнату, увидел его в луже крови и вызвал скорую. В данный момент Кофи находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция расследует происшествие. Брат Кофи заявил, что Маафуа намерено ударила его. Арестована ли девушка, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Японии идет суд над бывшим управляющим кафе из префектуры Кумамото, который напал с ножом на молодых сотрудниц. Конфликт случился из-за того, что девушки решили уволиться.

