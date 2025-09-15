Из жизни
11:11, 15 сентября 2025

Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц

В Японии управляющий кафе ударил ножом увольняющихся сотрудниц
Никита Савин
Никита Савин

Фото: yoshi0511 / Shutterstock / Fotodom

В Японии идет суд над бывшим управляющим кафе из провинции Кумамото, который ударил ножом трех увольняющихся молодых сотрудниц. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в марте 2024 года в городе Кумамото. 31-летний Кимиаки Нара узнал, что три его подчиненные, которым на момент происшествия было от 19 лет до 21 года, решили уволиться. Он вызвал девушек в кафе, заманил в подвал и набросился на них с кухонным ножом.

Нара ударил их ножом в живот, шею и лицо. Полицию вызвал прохожий, который увидел Нару с окровавленным ножом на улице. Пострадавшие попали в больницу, лечение продолжалось более трех месяцев.

Нара признал себя виновным. Его адвокат настаивает, что он совершил преступление в состоянии сильного стресса из-за больших переработок. Приговор вынесут 17 сентября.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас задержали трех несовершеннолетних девушек, напавших на мать из-за выключенного Wi-Fi. Девушки бросились на родительницу с кухонными ножами.

.
