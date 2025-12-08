Стали известны новые подробности продвижения ВС России в Гуляйполе

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать в Гуляйполе Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
«На южнодонецком направлении, по сведениям источников, ВС РФ вошли в восточную часть Гуляйполя», — говорится в публикации.
Уточняется, что вместе с тем армия России ведет бои еще у нескольких населенных пунктов. В их числе — Варваровка, Доброполье и Тихое.
Ранее стало известно, что ВС России уничтожили штурмовой полк Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Для этого была применена авиабомба.