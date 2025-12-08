Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 8 декабря 2025Бывший СССР

Стали известны новые подробности продвижения ВС России в Гуляйполе

Армия России вошла в восточную часть Гуляйполя
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать в Гуляйполе Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На южнодонецком направлении, по сведениям источников, ВС РФ вошли в восточную часть Гуляйполя», — говорится в публикации.

Уточняется, что вместе с тем армия России ведет бои еще у нескольких населенных пунктов. В их числе — Варваровка, Доброполье и Тихое.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили штурмовой полк Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Для этого была применена авиабомба.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Европе прокомментировали темпы наступления российских войск

    Российский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok