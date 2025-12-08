Стало известно о конфликте Конгресса США и Пентагона в одном военном вопросе

Конгресс США запретит Пентагону сокращать численность войск в Европе

Конгресс США намерен запретить Пентагону сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих. Соответствующие положения содержатся в проекте законопроекта, голосование по которому начнется на этой неделе, сообщает Politico.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока глава Пентагона Пит Хегсет и глава Европейского командования ВС США (EUCOM) Алексус Гринкевич не представят Конгрессу подтверждение того, что сокращение контингента соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, а также что по этому вопросу были проведены консультации с союзниками по НАТО.

Также сообщается, что они должны представить оценку последствий данного решения. Аналогичные ограничения вводятся и в отношении минимальной численности американских войск в Республике Корея — там установлен порог в 28,5 тысячи человек.

В июле сообщалось, что США могут сократить численность своих войск в Европе на 30 процентов. «Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил газете Politico, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30 процентов», — сказано в сообщении.