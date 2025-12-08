Стало известно об активизации фронта у Часова Яра

Участок фронта близ Часова Яра активизировался после взятия населенного пункта Червоное на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Освобождение населенного пункта Червоное, прежде всего, для меня говорит о том, что часовоярский участок активизировался», — заявил Марочко.

По его словам, продвижение российских войск пошло юго-западнее самого Часова Яра в сторону Константиновки.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что бои за Краматорск могут начаться уже в первой половине 2026 года. Он предупредил, что Краматорская агломерация является одной из самых хорошо укрепленных и подготовленных для оборонительных боев.