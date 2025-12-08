В Госдуме высказались об отмене школьных оценок по трем предметам

Вассерман назвал недопустимой отмену оценок по физкультуре, музыке и ИЗО

Каждый школьник должен знать, насколько он хорош в том или ином предмете, поэтому отмена оценок по физкультуре, музыке и ИЗО недопустима, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Ни один школьный предмет не пригодится всем школьникам. Каждый из них изучает заведомо больше, чем сможет потом использовать в жизни. Но поскольку неизвестно, кому что пригодится, приходится учить очень широкий спектр предметов. А оценки нужны в любом случае. Понятно, что оценки, скажем, по физкультуре не пойдут в зачет при поступлении. Но в любом случае каждый школьник должен знать, насколько он хорош, что у него получается, а что не очень», — высказался Вассерман.

Депутат рассказал, что по физкультуре, пению и рисованию он в школьные годы стабильно получал тройки.

«Я на это не обижался, поскольку действительно слуха музыкального у меня нет, рисовал я, мягко говоря, крайне уродливо и так далее. Тем не менее эти оценки были нужны, чтобы я достаточно здраво себя оценивал», — добавил он.

Отменять оценки по этим предметам, я считаю, недопустимо. Более того, если дойдет дело до рассмотрения этого вопроса в комитете Государственной думы по просвещению, я совершенно точно буду против отмены оценок по этим предметам Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев. Она добавила, что по сути учиться дети прекращают в апреле: сначала школьники отдыхают на майские праздники, потом начинаются итоговые аттестации. Новые темы, по ее словам, дети уже не проходят.

Уполномоченная предложила сделать июнь учебным месяцем, когда ребята могли бы заниматься творческими предметами, например, рисованием, музыкой, физкультурой.

