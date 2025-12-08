Реклама

15:03, 8 декабря 2025Моя страна

В российском нацпарке новую пещеру назвали в честь персонажа из «Гарри Поттера»

В нацпарке «Башкирия» новую пещеру назвали в честь паука из «Гарри Поттера»
Екатерина Ештокина

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В российском национальном парке новую пещеру назвали в честь персонажа из «Гарри Поттера». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

По данным издания, спелеологи в нацпарке «Башкирия» обнаружили подземную полость, расположенную в 30 километрах от поселка Нугуш в Мелеузовском районе. Эксперты назвали пещеру «Логово Арагога» в честь обладающего разумом гигантского паука из всемирно популярного романа.

Ручей, который поглощает пещера, может уходить в сторону крупной пещеры с подземной рекой. Если гипотеза подтвердится, протяженность системы может достигать пять километров, а глубина — порядка 100 метров. В последний раз мы дошли до 10-метрового колодца. Его прохождение и дальнейшая разведка запланированы на летний сезон, когда условия будут более стабильными

представители нацпарка «Башкирия»

Известно, что два года назад исследователи выявили возможность существования данной пещеры. Однако добраться до нее удалось не сразу.

В июне в Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов. 15 молодых пернатых, доставленных из питомника Республики Алтай, прошли процедуру мечения.

