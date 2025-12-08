В российском нацпарке новую пещеру назвали в честь персонажа из «Гарри Поттера»

В российском национальном парке новую пещеру назвали в честь персонажа из «Гарри Поттера». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.
По данным издания, спелеологи в нацпарке «Башкирия» обнаружили подземную полость, расположенную в 30 километрах от поселка Нугуш в Мелеузовском районе. Эксперты назвали пещеру «Логово Арагога» в честь обладающего разумом гигантского паука из всемирно популярного романа.
Ручей, который поглощает пещера, может уходить в сторону крупной пещеры с подземной рекой. Если гипотеза подтвердится, протяженность системы может достигать пять километров, а глубина — порядка 100 метров. В последний раз мы дошли до 10-метрового колодца. Его прохождение и дальнейшая разведка запланированы на летний сезон, когда условия будут более стабильными
Известно, что два года назад исследователи выявили возможность существования данной пещеры. Однако добраться до нее удалось не сразу.
В июне в Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов. 15 молодых пернатых, доставленных из питомника Республики Алтай, прошли процедуру мечения.