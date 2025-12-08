Реклама

15:44, 8 декабря 2025Бывший СССР

В словах главкома ВСУ увидели намек на усиление мобилизации

Сырский: Украина должна усилить обороноспособность при помощи мобилизации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина должна усилить свою обороноспособность в первую очередь при помощи мобилизации, рекрутинга и создания новых контрактов для военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — и поэтому качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед», — сказал он.

При этом ряд СМИ интерпретировали слова военачальника как призыв к усилению мобилизации в стране.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко предложил украинцам, которые не хотят сражаться на фронте, покинуть страну. По его словам, это единственная альтернатива принудительной мобилизации.

