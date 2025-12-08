NI: Бегство Зеленского с Украины в Израиль не стало бы шокирующим

Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны в Израиль, могут оказаться правдивыми. Такое мнение приводит издание The National Interest (NI).

«Поскольку Украина сталкивается с неудачами на поле боя, поскольку коррупционные скандалы внутри страны регулярно попадают в новости, а общественность требует ответственности за каждый доллар западной помощи (...), бегство такого известно человека, как Зеленский, из Киева в Тель-Авив вовсе не было бы шокирующим», — оценило возможность отъезда из страны Зеленского издание.

В материале отмечалось, что с начала военного конфликта с Россией в Израиль уехали более десяти тысяч украинцев, в том числе замеченных в коррупции чиновников. Кроме того, подчеркивалось в статье, Тель-Авив принял соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале. Также NI напомнило, что в Израиль бежал бизнесмен Игорь Коломойский, обвиняемые на Украине в мошенничестве и отмывании денег.

Издание констатировало, что украинская элита давно воспринимает Израиль как возможное убежище или второй дом.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Украина готовится вывезти в Израиль Зеленского и большую часть его окружения. Он уточнил, что в Израиле украинские политики защищены от уголовного преследования и экстрадиции.