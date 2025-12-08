Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:43, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

NI: Бегство Зеленского с Украины в Израиль не стало бы шокирующим
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны в Израиль, могут оказаться правдивыми. Такое мнение приводит издание The National Interest (NI).

«Поскольку Украина сталкивается с неудачами на поле боя, поскольку коррупционные скандалы внутри страны регулярно попадают в новости, а общественность требует ответственности за каждый доллар западной помощи (...), бегство такого известно человека, как Зеленский, из Киева в Тель-Авив вовсе не было бы шокирующим», — оценило возможность отъезда из страны Зеленского издание.

В материале отмечалось, что с начала военного конфликта с Россией в Израиль уехали более десяти тысяч украинцев, в том числе замеченных в коррупции чиновников. Кроме того, подчеркивалось в статье, Тель-Авив принял соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале. Также NI напомнило, что в Израиль бежал бизнесмен Игорь Коломойский, обвиняемые на Украине в мошенничестве и отмывании денег.

Издание констатировало, что украинская элита давно воспринимает Израиль как возможное убежище или второй дом.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Украина готовится вывезти в Израиль Зеленского и большую часть его окружения. Он уточнил, что в Израиле украинские политики защищены от уголовного преследования и экстрадиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    Госдеп США задумал бороться с «российским влиянием»

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok