Макгрегор: Зеленский уедет в Израиль в попытке избежать наказания за коррупцию

США могут оказать помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому в бегстве в Израиль, чтобы избежать наказания за коррупционные преступления. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он допустил, что в настоящее время уже идет подготовка к вывозу из Украины Зеленского, а также «большей части его окружения». Экс-советник Пентагона объяснил, что в Израиле у украинских политиков есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с экс-нардепом Игорем Мосийчуком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на его YouTube-канале заявила, что в коррупционном деле Тимура Миндича фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. По ее словам, оба присутствуют на записях НАБУ, свидетельствующих о масштабной коррупции в высших органах.