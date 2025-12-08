Эксперт Чиввис: Украине следует согласиться на мир с Россией

Украине следует согласиться на условия мирного плана США, иначе Киев может оказаться в еще более слабом положении в следующем году. Об этом предупредил бывший сотрудник аппарата директора Национальной разведки США Крис Чиввис в статье для The Guardian.

«Если по итогам нынешних переговоров Украине будет предложено сохранение военного потенциала и гарантии безопасности, даже слабые, Украина должна это принять. Это горькая пилюля, но это может быть последним шансом Украины завершить войну, сохранив свой суверенитет», — пишет он.

По его словам, украинский конфликт создал «порочные стимулы» для европейских союзников Киева, которые считают продолжение боев «лучшим выходом, но не потому, что он лучший для Украины». Чиввис подчеркнул, что Европа видит в конфликте возможность повысить свою безопасность за счет ослабления России.

Ранее в Германии сообщили о затруднительном положении Украины из-за мирного плана США. «Полный отказ оскорбил бы Вашингтон, в то время как принятие вновь привлекло бы внимание украинских "антикапитуляционистов"», — отмечается в статье Berliner Zeitung (BZ).

