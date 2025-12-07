Реклама

В Европе сообщили о затруднительном положении Киева из-за США

BZ: Мирный план США по Украине поставил Киев в затруднительное положение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представленный Соединенными Штатами Америки мирный план по Украине поставил власти страны в затруднительное положение. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Полный отказ оскорбил бы Вашингтон, в то время как принятие вновь привлекло бы внимание украинских "антикапитуляционистов"», — отмечается в статье. Berliner Zeitung считает, что в таком случае возникла бы опасность беспорядков или гражданской войны.

В публикации также утверждается, что экономика Украины выживает лишь благодаря субсидиям, и что политическая ситуация в Киеве только ухудшается.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Европейский союз (ЕС) сталкивается с трудностями из-за мирного плана США по Украине. Сообщалось, что европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией, которое «стало бы капитуляцией Запада».

