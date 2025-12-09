Бывшему депутату Госдумы вынесли приговор

Бывшего депутата Госдумы Пономарева приговорили к 12 годам тюрьмы

2-й Восточный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшему депутату Государственной Думы Илье Пономареву (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По совокупности преступлений суд назначил Пономареву 6 лет и 1 месяц лишения свободы и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. С учетом наказания по предыдущему приговору от сентября 2024 года окончательный срок составил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с пятилетним запретом на администрирование сайтов и каналов. Приговор в законную силу пока не вступил.

Против Пономарева было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.

В 2024 году Следственный комитет России объявил его в международный розыск. По версии следствия, находясь на территории Украины в 2022 году, экс-депутат дал интервью, в котором привел ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ и оправдывал террористическую деятельность.