Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:42, 9 декабря 2025Силовые структуры

Бывшему депутату Госдумы вынесли приговор

Бывшего депутата Госдумы Пономарева приговорили к 12 годам тюрьмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илья Пономарев

Илья Пономарев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

2-й Восточный окружной военный суд заочно вынес приговор бывшему депутату Государственной Думы Илье Пономареву (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По совокупности преступлений суд назначил Пономареву 6 лет и 1 месяц лишения свободы и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. С учетом наказания по предыдущему приговору от сентября 2024 года окончательный срок составил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с пятилетним запретом на администрирование сайтов и каналов. Приговор в законную силу пока не вступил.

Против Пономарева было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.

В 2024 году Следственный комитет России объявил его в международный розыск. По версии следствия, находясь на территории Украины в 2022 году, экс-депутат дал интервью, в котором привел ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ и оправдывал террористическую деятельность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сняли на видео

    «Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

    В России напомнили об опыте союзничества с США

    Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

    Леопард пробрался в деревню и растерзал мужчину

    Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

    В Европе раскрыли риски конфискации замороженных российских активов

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok