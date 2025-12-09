Диетолог раскрыла самый полезный рецепт холодца

Диетолог Кованова: Порция холодца не должна превышать 150 граммов

Приготовленный из правильных ингредиентов холодец может принести пользу здоровью, рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова. Самый полезный рецепт этого блюда она раскрыла в беседе с aif.ru.

По ее словам, холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из курицы, индейки или телячьей вырезки. Важно также, чтобы в нем не было избыточного количества жира или соли. Диетолог также обратила внимание на то, что варианты приготовления холодца для взрослых и детей должны отличаться. «Для детей его чаще готовят из курицы или индейки, взрослым подойдет из говядины или смешанные варианты», — уточнила она.

Кованова также подчеркнула, что порция холодца не должна превышать 150 граммов, а в сутки рекомендуется съесть не более 250 граммов этого блюда.

