20:27, 9 декабря 2025Забота о себе

Диетолог раскрыла самый полезный рецепт холодца

Диетолог Кованова: Порция холодца не должна превышать 150 граммов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Приготовленный из правильных ингредиентов холодец может принести пользу здоровью, рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова. Самый полезный рецепт этого блюда она раскрыла в беседе с aif.ru.

По ее словам, холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из курицы, индейки или телячьей вырезки. Важно также, чтобы в нем не было избыточного количества жира или соли. Диетолог также обратила внимание на то, что варианты приготовления холодца для взрослых и детей должны отличаться. «Для детей его чаще готовят из курицы или индейки, взрослым подойдет из говядины или смешанные варианты», — уточнила она.

Кованова также подчеркнула, что порция холодца не должна превышать 150 граммов, а в сутки рекомендуется съесть не более 250 граммов этого блюда.

Ранее диетолог Кристина Войт объяснила, почему вредно есть перед телевизором. Такая привычка, убеждена она, приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

