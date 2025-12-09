Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:09, 9 декабря 2025Силовые структуры

Генеральный директор российской компании развращал несовершеннолетних девочек

В Ивановской области глава компании получил срок за развращение девочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ивановской области глава компании получил срок за совращение девочек. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, генеральный директор одной из частных компаний вел в интернете переписку с девочками в возрасте от 10 до 16 лет. Он отправлял им фото и видео интимного характера, а также уговаривал делать то же самое. Одну из пострадавших он склонил к встрече у себя дома.

У мужчины также имеется непогашенная судимость за приобретение и хранение наркотиков.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с образованием и воспитанием несовершеннолетних, сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что россиянин через мессенджер развращал малолетних девочек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин поддержал идею изменить порядок приема в школы части приехавших из-за рубежа детей

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

    Зеленского призвали прислушаться к Трампу

    Россиянам подсказали одну хитрость для эффективного похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok