Генеральный директор российской компании развращал несовершеннолетних девочек

В Ивановской области глава компании получил срок за развращение девочек

В Ивановской области глава компании получил срок за совращение девочек. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, генеральный директор одной из частных компаний вел в интернете переписку с девочками в возрасте от 10 до 16 лет. Он отправлял им фото и видео интимного характера, а также уговаривал делать то же самое. Одну из пострадавших он склонил к встрече у себя дома.

У мужчины также имеется непогашенная судимость за приобретение и хранение наркотиков.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с образованием и воспитанием несовершеннолетних, сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что россиянин через мессенджер развращал малолетних девочек.