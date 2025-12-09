Россиянин через мессенджер развращал малолетних девочек

В Петербурге задержали мужчину за совращение двух малолетних девочек

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за совращение двух малолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, 36-летний житель Новосибирской области через один из мессенджеров совершил противоправные действия в отношении двух девочек из Петербурга в возрасте девяти и десяти лет.

Сотрудники уголовного розыска в ходе служебной командировки задержали подозреваемого в преступлении. При обыске по месту его проживания полицейские изъяли ноутбук и телефон, которые содержали материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. А также несколько десятков чатов с малолетними девочками.

Оперативно-следственные действия продолжаются, устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести уголовную ответственность с 12 лет.