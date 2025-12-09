Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 9 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин через мессенджер развращал малолетних девочек

В Петербурге задержали мужчину за совращение двух малолетних девочек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за совращение двух малолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, 36-летний житель Новосибирской области через один из мессенджеров совершил противоправные действия в отношении двух девочек из Петербурга в возрасте девяти и десяти лет.

Сотрудники уголовного розыска в ходе служебной командировки задержали подозреваемого в преступлении. При обыске по месту его проживания полицейские изъяли ноутбук и телефон, которые содержали материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. А также несколько десятков чатов с малолетними девочками.

Оперативно-следственные действия продолжаются, устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести уголовную ответственность с 12 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Кремль озвучил две новые темы заседания Путина

    Кремль раскрыл график международных встреч Путина

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok