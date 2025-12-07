В России предложили ввести уголовную ответственность с 12 лет

Депутат Государственной Думы и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за некоторые преступления с 12 лет. В частности, как сообщается на официальном сайте ЛДПР, уже с этого возраста Слуцкий считает возможным наказывать за убийства и преступления против половой неприкосновенности.

«ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями», — заявил парламентарий.

Он добавил, что поводом для разработки предложения стал случай в Екатеринбурге, где преследовавший 10-летнюю девочку 13-летний подросток может избежать полноценного уголовного наказания в силу своего возраста. По словам Слуцкого, на такие инциденты нужно реагировать не эмоциями, а продуманными решениями, которые реально повысят безопасность детей.

Ранее екатеринбургский «4 канал» сообщил, что местный подросток преследовал девочку, когда она пыталась уйти с детской площадки домой, а также спрашивал разрешения «потрогать ее за попу». Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Тем временем в Министерстве юстиции России обсуждается вопрос о снижении возраста уголовной ответственности в стране с 16 до 14 лет. С этой инициативой выступила Генеральная прокуратура страны.