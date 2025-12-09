Избитая участница СВО добилась возбуждения уголовного дела

В Крыму после обращения депутатов Госдумы завели дело об избиении участницы СВО

В Крыму после обращения депутатов Госдумы завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» из-за избиения участницы СВО. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, в июне этого года адвокат пострадавшей обратился в Госдуму, и несколько депутатов направили запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. После этого 4 августа в 532-м военном следственном отделе СК в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Затем дело, минуя прокурора, попало в МВД, при том что преступления, совершенные в отношении военных или военными, полиция рассматривать не уполномочена.

За шесть месяцев было направлено около 40 жалоб и обращений в различные инстанции, но фигуранту обвинение так и не предъявлено.

Женщина рассказала, что с военным познакомилась осенью 2024 года, когда вернулась на полуостров с СВО. В Симферополе она собирала документы для получения выплат по ранению. Мужчина уверял, что сможет ей помочь, — якобы он работал в ФСБ и сам был в зоне боевых действий.

Как признается россиянка, отношения быстро превратились в тотальный контроль. Ситуация усугубилась, когда они начали вместе жить. А 30 декабря 2024 года возлюбленный неожиданно набросился на нее с кулаками.

У военнослужащей оказалось сломано 12 ребер, одно из которых едва не проткнуло легкое, были ушибы по всему телу и выбитый зуб. Несмотря на ее состояние, боец держал возлюбленную взаперти целый месяц и не давал вызвать скорую. Он также прерывал любое ее общение с близкими.