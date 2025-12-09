Вернувшаяся с СВО россиянка месяц пробыла взаперти со сломанными ребрами из-за сослуживца

В Крыму участница СВО месяц пробыла взаперти и обвинила сослуживца в избиении

В Крыму женщина, вернувшаяся со специальной военной операции (СВО), месяц пробыла взаперти со сломанными ребрами из-за сослуживца. Россиянка в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что бывший возлюбленный избивал ее и не давал общаться с сыном.

Побывавшая на фронте отметила, что ее обидчик спустя год после издевательств остается на свободе.

Женщина поделилась, что с военным познакомилась осенью 2024 года, когда вернулась на полуостров с СВО. В Симферополе она собирала документы для получения выплат по ранению. Мужчина уверял, что сможет ей помочь — якобы он работал в ФСБ и сам был в зоне боевых действий на Украине.

Как признается россиянка, отношения быстро превратились в тотальный контроль. Ситуация усугубилась, когда пара начала вместе жить.

«У него постоянно менялось настроение, как-то он сидел задумчивый, а на вопрос, что с тобой, говорит: “Я хочу тебе горло перерезать”», — вспоминает женщина.

Она рассказала, что 30 декабря 2024 года возлюбленный неожиданно набросился на нее с кулаками.

У военнослужащей оказалось сломано 12 ребер, одно из которых едва не проткнуло легкое, ушибы по всему телу и выбитый зуб. Несмотря на ее состояние, боец держал возлюбленную взаперти целый месяц и не давал вызвать скорую. Он также прерывал любое ее общение с близкими.

Когда пострадавшая обратилась в Госдуму, в отношении ее обидчика возбудили уголовное дело. Однако обвинение мужчине до сих пор не предъявлено.

