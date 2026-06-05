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12:01, 5 июня 2026Экономика

Российскому бизнесу предложили задуматься об ответственности перед государством

Гуцан: Бизнесу стоит задуматься об ответственности перед гражданами и государством
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Глава Генпрокуратуры России Александр Гуцан предложил отечественным предпринимателям задуматься об ответственности перед обществом и государством. Его высказывания прозвучали на ПМЭФ-2026.

«На подобных встречах очень много постоянно говорится об ответственности государства перед бизнесом. (...) Но никто не говорит об ответственности бизнеса перед обществом, перед государством. Почему-то мы забываем об этом», — сказал генпрокурор на сессии «Совершенствование инструментов поддержки добросовестного бизнеса и инвестиций в новых экономических реалиях» в рамках третьего дня форума, его процитировал ТАСС.

Гуцан подчеркнул, что в свете разговоров о важности субсидий для развития бизнеса ни разу не слышал о том, что делается в ответ для граждан и страны. «И вот здесь хотелось бы, чтобы мы над этим вопросом задумались», — резюмировал глава надзорного ведомства.

Также Гуцан высказался за то, чтобы менять доминанту мышления представителей контролирующих органов, нацеленную прежде всего на взыскание штрафов, а не исключение нарушений. «Шире применять профилактические визиты как альтернативу проверкам», — призвал в связи с этим он.

Как рассказал генпрокурор, возглавляемое им ведомство инициировало создание системы единого учета неналоговых платежей, призванной помочь бизнесу в условиях, когда обязательные взносы создают дополнительную финансовую нагрузку, получить информацию о которой не всегда удается вовремя. Указанная система должна стать источником данных о всех сборах, подлежащих обязательной уплате, который позволит планировать предстоящие затраты.

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