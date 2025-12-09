Реклама

Канцлер Германии призвал Европу стать менее зависимой от США

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abir Sultan / Reuters

Европе необходимо стать менее зависимой от США и самой нести ответственность за спасение демократии. С таким призывом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Sky News.

«Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы желали спасти демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились с этим самостоятельно», — сказал политик, комментируя новую стратегию национальной безопасности США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди. Он подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны. По мнению американского лидера, многие страны Европы в скором времени станут нежизнеспособными из-за катастрофической миграционной политики.

Глава Белого дома также указал, что главная причина слабости Европы — желание быть политкорректной.

