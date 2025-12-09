Реклама

Экономика
18:14, 9 декабря 2025Экономика

Мировому рынку нефти предсказали «суперизбыток»

Bloomberg: Мировой рынок нефти в 2026 году ждет суперизбыток
Вячеслав Агапов

Фото: Ashley Cooper / Construction Photography / Avalon / Getty Images

В 2026 году мировой рынок нефти ждет суперизбыток. Таким предсказанием поделились аналитики глобального сырьевого трейдера Trafigura, сообщает Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026-м на рынке ожидается рекордный профицит сырья в размере более четырех миллионов баррелей в сутки — около четырех процентов мирового потребления. Итоговый результат, скорее всего, будет меньше, но аналитики и трейдеры все равно ожидают значительного избытка предложения.

«Будь то избыток или сверхизбыток, от этого никуда не деться», — предсказал главный экономист Trafigura Саад Рахим.

Причиной такого переизбытка сырья стал ввод в эксплуатацию крупных нефтяных проектов, запланированных много лет назад, на фоне замедления мирового спроса. По словам Рахима, устойчивые высокие объемы закупок со стороны импортеров, особенно Китая, а также скорректированные планы поставок из США и стран ОПЕК+ могут отсрочить или смягчить последствия избытка предложения.

Как ранее сообщал Bloomberg, в ноябре добыча сырой нефти в России оказалась намного ниже квоты, установленной ОПЕК+. Среднесуточная добыча нефти в России достигала 9,43 миллиона баррелей. Это более чем на 100 тысяч баррелей в сутки меньше целевого показателя на ноябрь. Динамику объясняют трудностями, которые приходится преодолевать Москве в поисках покупателей ее нефти, оказавшейся под санкциями.

