Масштабы падения российской нефтедобычи оценили

Bloomberg: Добыча сырой нефти в России оказалась намного ниже квоты ОПЕК+

В ноябре добыча сырой нефти в России оказалась намного ниже квоты, установленной ОПЕК+. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным источников агентства, в прошлом месяце среднесуточная добыча нефти в России достигала 9,43 миллиона баррелей. Это более чем на 100 тысяч баррелей в сутки меньше целевого показателя на ноябрь. Впрочем, октябрьский уровень удалось превысить на 19 тысяч баррелей в сутки.

Динамику объясняют трудностями, которые приходится преодолевать Москве в поисках покупателей ее нефти, оказавшейся под санкциями.

Аналитики Kpler полагают, что санкции США против крупнейших нефтяных компаний России, вступившие в силу 21 ноября, имеют временный эффект. Дело в том, что для серьезной блокировки поставок потребуется вводить новые, вторичные рестрикции. Кроме того, сказывается готовность России продавать нефть по большой скидке. Это лишает экономического смысла отказ от данного энергоносителя.