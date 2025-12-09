Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:16, 9 декабря 2025Экономика

Масштабы падения российской нефтедобычи оценили

Bloomberg: Добыча сырой нефти в России оказалась намного ниже квоты ОПЕК+
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В ноябре добыча сырой нефти в России оказалась намного ниже квоты, установленной ОПЕК+. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным источников агентства, в прошлом месяце среднесуточная добыча нефти в России достигала 9,43 миллиона баррелей. Это более чем на 100 тысяч баррелей в сутки меньше целевого показателя на ноябрь. Впрочем, октябрьский уровень удалось превысить на 19 тысяч баррелей в сутки.

Динамику объясняют трудностями, которые приходится преодолевать Москве в поисках покупателей ее нефти, оказавшейся под санкциями.

Аналитики Kpler полагают, что санкции США против крупнейших нефтяных компаний России, вступившие в силу 21 ноября, имеют временный эффект. Дело в том, что для серьезной блокировки поставок потребуется вводить новые, вторичные рестрикции. Кроме того, сказывается готовность России продавать нефть по большой скидке. Это лишает экономического смысла отказ от данного энергоносителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин поддержал идею изменить порядок приема в школы части приехавших из-за рубежа детей

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

    Зеленского призвали прислушаться к Трампу

    Россиянам подсказали одну хитрость для эффективного похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok