Эффект от санкций против российской нефти назвали временным

Kpler: Для серьезной блокировки поставок российской нефти нужны новые санкции

Санкции США против крупнейших нефтяных компаний России, введенные в октябре и вступившие в силу 21 ноября, имеют ярко выраженный, но временный эффект, поэтому что для серьезных блокировок поставок необходимо ввести новые вторичные санкции. Об этом говорится в обзоре аналитической компании Kpler.

Эксперты указывают, что готовность России предоставлять скидки делает ее сырье исключительно привлекательным, поэтому экономического смысла в отказе нет. Вместе с тем у крупнейших покупателей имеется политический смысл продолжить закупку, чтобы не выглядеть слабыми и зависимыми от санкционной политики США.

В краткосрочной перспективе санкции угрожают примерно половине морского экспорта нефти — это 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки, в том числе 800 тысяч баррелей приходится на Индию.

Вместе с тем именно индийские покупатели должны быть особенно заинтересованы в продолжении поставок с помощью различных механизмов. В том числе будут задействованы посредники, перевалка в море и другие приемы. Однако из-за повышения рисков поставщикам придется предлагать значительные скидки — от шести долларов за баррель основного экспортного сорта нефти Urals.

Госкомпании Китая будут вести себя осторожнее, но частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вскоре возобновят закупки премиального сорта ESPO. Турецкие покупатели, считают аналитики, сосредоточатся на закупках у компаний, которые не включены в санкционные списки, что остается безопасным, так как сама российская нефть не под санкциями.

В лучшем случае, считают в Kpler, пауза в поставках продлится до конца января 2026 года, после чего объемы поставок вернутся на привычный уровень, если не усилится санкционное давление.

Ранее Минфин России сообщил, что в декабре ожидает резкого сокращения нефтегазовых доходов. Предположительно, они окажутся ниже базового уровня на 137,6 миллиарда рублей.