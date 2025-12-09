Москвичам назвали время прихода морозов

Синоптик Позднякова: В выходные температура опустится до минус 11 градусов

Резкое снижение температуры произойдет в Москве в выходные, 13 и 14 декабря. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем в субботу и воскресенье температура опустится до минус 7 градусов, по ночам ожидается до минус 11 градусов.

При этом до конца рабочей недели в столице будет относительно тепло. Похолодание ожидается только вечером во вторник, 9 декабря. Ночью в среду, 10 декабря, столбик термометра опустится до минус 2 градусов, а днем поднимется до плюс 2 градусов.

В четверг и пятницу, 11 и 12 декабря, сохранится относительно теплая погода с небольшими осадками. В четверг и пятницу ночью будет ноль градусов. Днем в четверг ожидается плюс 2-4 градуса, в пятницу — до плюс 5 градусов.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в столице может сформироваться уже 10 декабря. Продержится он недолго.