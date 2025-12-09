Реклама

Экономика
12:16, 9 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали дату появления снежного покрова

Синоптик Позднякова: Снежный покров в Москве может сформироваться уже 10 декабря
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Снежный покров в столице может сформироваться уже в среду, 10 декабря. Соответствующую дату назвала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

По словам эксперта, сегодня и завтра в городе прогнозируется мокрый снег. «Этот снег продержится какое-то время из-за дневной температуры: в четверг и пятницу воздух прогреется до плюс одного градуса. То есть какой-то снежный покров вполне может сформироваться», — объяснила Позднякова.

Накануне синоптик Александр Шувалов заявил, что в ближайшую среду в Москве будет наблюдаться репетиция зимы, когда при теплой для этого времени погоде будет идти снег. Между тем, согласно прогнозам специалиста, снег пролежит на улицах не более чем полтора дня.

