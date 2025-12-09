Реклама

Россия
10:12, 9 декабря 2025Россия

Ахматовец заявил о напряженной обстановке в зоне СВО и «что-то мутящих» ВСУ

Ахматовец с позывным Аид: Обстановка напряженная, бойцы ВСУ что-то мутят
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Обстановка в зоне действия группы Аида спецназа «Ахмат» на специальной военной операции (СВО) — напряженная, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынашивают неопределенные планы. Об этом заявил сам боец с позывным Аид в Telegram.

По словам военнослужащего, его подразделению противостоят «бесконечные расчеты» операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. «Обстановка, конечно, у нас такая, — напряженная. Надо опять вышибать эти бесконечные расчеты дроноводов противника (...) Мы, вроде, преуспели в этом деле, даже заметно меньше их стало, и их опять завели новых (...) Что-то они там мутят», — заявил ахматовец.

Аид добавил, что российские военные ждут, пока земля в зоне боев промерзнет, и тогда будет видно, что именно планируют украинские военные.

Днем ранее, 8 декабря, сообщалось, что Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО — французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1.

