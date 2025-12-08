Реклама

13:01, 8 декабря 2025Россия

Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

ВСУ потеряли редкую самодвижущуюся гаубицу TRF1 в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Staff Sgt. Pablo Piedra / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) редкое и необычное вооружение — французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубицу подбили бойцы группировки войск «Север», действующие в районах Сумской и Харьковской области. Известно, что бои велись близ населенных пунктов Старый Салтов, Лиман, Юнаковка и Алексеевка, однако где именно было уничтожено орудие, не уточняется. Кроме гаубицы, ВСУ потеряли в сражениях с группировкой «Север» 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и танк, а также более 205 бойцов.

Известно, что гаубица TRF1 имеет калибр 155 миллиметров. Она способна бить на расстояние в 24 километра обычными, и до 30 километров — активно-реактивными боеприпасами. Эту гаубицу может перетаскивать тягач, однако в отличие от других орудий она способна передвигаться и самостоятельно со скоростью около восьми километров в час, что делает ее относительно необычным вооружением. Всего на вооружении в ВСУ стоят не более 14 таких гаубиц, как минимум семь их которых уже уничтожены российскими военными. Франция использует лишь 12 таких орудий.

Ранее в декабре сообщалось, что Украина лишилась пусковой установки реактивной системы залпового огня M93A3 Heron — редкого вооружения из тайной хорватской поставки.

