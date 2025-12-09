Социально значимые требования назвали в России приоритетными в делах о банкротстве

В Верховном суде отметили приоритет социальных требований в делах о банкротстве

В Верховном суде (ВС) РФ предлагают давать приоритет в делах о банкротстве социальным требованиям. Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС, сообщили в инстанции «Ленте.ру».

В числе прочих вопросов участники заседания обсудили документ об очередности удовлетворения требований контролирующих или аффилированных лиц должника по делам о банкротстве. Постановление, которое по данным РИА Новости, направили на доработку в редакционную комиссию, было подготовлено для разъяснения вопросов, возникших у судов при определении справедливой очередности удовлетворения требований контролирующих должника лиц, основанных на предоставлении ему займов и кредитов.

Отмечается, что, согласно проекту, при банкротстве в качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, в числе которых заявления о возмещении вреда жизни и здоровью, о выплате выходных пособий и другие.

Ранее ВС постановил, что кредиторы в России ограничены трехлетним сроком для обращения в суд за признанием обязательства банкрота общим долгом с супругом. Судебная коллегия по экономическим спорам по итогам рассмотрения одного из дел отметила, что после признания обязательств общими второй супруг начинает отвечать своим имуществом перед кредитором, в связи с чем «на данное требование, как на иск о присуждении, распространяется общий срок исковой давности».