27 октября 2025

Верховный суд назвал срок для требования признания долга банкрота общим с супругом

Признания долга банкрота общим с супругом в РФ разрешили добиваться три года
Дмитрий Воронин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Кредиторы в России ограничены трехлетним сроком для обращения в суд за признанием обязательства банкрота общим долгом с супругом. Об этом со ссылкой на соответствующее решение Верховного суда (ВС) РФ сообщает «Интерфакс».

Инстанция рассмотрела материалы дела о банкротстве Максима Иванова, имевшего небольшой бизнес по производству мебели, реализацией которой занималась его жена. Мужчина в течение примерно двух с половиной лет, начиная с сентября 2019 года, получил от Павла Надежкина три займа на общую сумму семь миллионов рублей и не смог исполнить обязательства по их возврату. После этого Надежкин взыскал с Иванова восемь миллионов рублей с учетом накопившихся процентов, а затем инициировал дело о его банкротстве.

После того, как Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру реструктуризации долгов заемщика, Надежкин в марте 2024 года попросил суд признать долг общим для Иванова и его супруги, что позволило бы ему рассчитывать на погашение долга в том числе за счет ее активов.

В числе аргументов истца было указание на то, что общий бизнес супругов предполагал совместное ведение финансовой деятельности и управление активами. Должник, возражая, ссылался на пропуск кредитором трехлетнего срока для предъявления таких требований по первому займу на сумму 4,34 миллиона рублей.

Суды трех инстанций признали обязательства по всем трем займам общими для Ивановых, отмечая, в частности, что требование направлено не на взыскание задолженности, а на распределение средств, вырученных от реализации имущества, находящегося в общей собственности супругов, «в связи с чем срок исковой давности на это требование не распространяется».

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС по итогам рассмотрения жалобы Иванова решения отменила и отправила спор на новое рассмотрение, сочтя «преждевременным» признание долга общим для супругов, говорится в материале. В СКЭС отметили, что после признания обязательств общим второй супруг начинает отвечать своим имуществом перед кредитором, в связи с чем «на данное требование, как на иск о присуждении, распространяется общий срок исковой давности», составляющий три года. На фоне этого предыдущим инстанциям следовало выяснить, когда кредитору стало известно об обстоятельствах, которыми он обосновывает свое требование, уточнили в Верховном суде.

Ранее тот же суд отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках. В ВС указали, что мужчина, обжаловавший решения нижестоящих инстанций, воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски».

