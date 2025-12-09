Реклама

11:54, 9 декабря 2025

Орбан резко отказался выполнять одно решение ЕС

Орбан: Венгрия отказывается выполнять возмутительное решение ЕС по мигрантам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Венгрия отказывается выполнять возмутительное решение Европейского союза (ЕС) по мигрантам. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, новый миграционный пакт Евросоюза является абсурдной и несправедливой атакой на Венгрию, а заявление Европейской комиссии о том, что страна не затронута миграционным кризисом, само по себе возмутительно и полностью оторвано от реальности.

Он отметил, что последнее решение Брюсселя требует, чтобы со следующего июля Венгрия либо принимала мигрантов из других европейских стран, либо платила за них.

«Я хочу раз и навсегда прояснить, что до тех пор, пока в Венгрии будет национальное правительство, мы не будем выполнять это возмутительное решение», — написал он.

Ранее стало известно, что Польша, Словакия, Венгрия и Чехия готовят иск к ЕС по вопросу принятия новых мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта объединения.

