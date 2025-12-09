Реклама

02:30, 9 декабря 2025

Пара включила свет после секса и была шокирована увиденным

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: shayne_ch13 / Freepik

Пользователь Reddit с ником Heliosmechanis92 рассказал о шокировавшей его ситуации, произошедшей после того, как он занялся сексом с женой. Мужчина уточнил, что любовным утехам они всегда предаются с выключенным светом.

«Как только мы закончили, моя жена пошла в ванную, чтобы привести себя в порядок. Я тем временем искал в темноте свое полотенце, но не смог его найти, поэтому включил свет. Как только я это сделал, я посмотрел в зеркало и увидел кровь по всему лицу. Я был поражен, как и моя супруга, увидевшая это. Более того, и она была вся в крови — лицо, шея и интимная зона», — написал автор.

Мужчина предположил, что кровь могла быть менструальной, однако эта догадка не подтвердилась. «Мы умылись, и как только мое лицо стало чистым, я заметил, что у меня в носу много засохшей крови. Вот тут-то меня и осенило: у меня сильный синусит, сопровождающийся хроническими носовыми кровотечениями. Так что, пока мы занимались сексом, из моего носа все время текла кровь», — нашел объяснение случившемуся автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как потеряла сон почти на всю ночь. По ее словам, причиной стал ее собственный вибратор, который она после использования оставила на раковине в ванной комнате.

