Силовые структуры
13:10, 9 декабря 2025Силовые структуры

Перекрыт канал поставки оружия из зоны СВО

Бортников: В РФ изъято 200 ПРК, 147 тыс. боеприпасов и 1500 взрывных устройств
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В России перекрыли каналы незаконных поставок оружия, в том числе из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, правоохранительные органы в текущем году пресекли 29 каналов, по которым в незаконный оборот попадало различное оружие. Изъято более 200 переносных ракетных комплексов (ПРК), 147 тысяч боеприпасов и 1500 взрывных устройств.

Силовики ликвидировали 113 подпольных мастерских по переделке оружия, обезврежены 87 преступных групп, занимавшихся его контрабандой.

С начала 2025 года в России предотвратили 273 теракта.

