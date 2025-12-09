Реклама

12:45, 9 декабря 2025Силовые структуры

В России с начала года предотвратили около 300 террактов

Бортников: С начала года в России предотвратили 273 теракта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании комитета, передает ТАСС.

По его словам, благодаря скоординированным действиям силовых структур в 2025 году предотвращено 374 террористических преступления. Глава ФСБ отметил, что в их числе 237 теракта, нейтрализовано 24 и задержано более двух тысяч бандитов и их пособников.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур предотвратили теракт против одного из старших офицеров Минобороны (МО) России.

