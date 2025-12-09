Реклама

06:12, 9 декабря 2025Путешествия

Почти спустя два часа в российском аэропорту сняли ограничения

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты временные ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились 9 декабря в 04:27 по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Ни один самолет во время ограничений не ушел на запасной аэродром.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах: Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара и Волгограда.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за ночь пытались атаковать Ростовскую область. Под ударом оказались шесть районов.

