Почти спустя два часа в российском аэропорту сняли ограничения

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты временные ограничения

В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились 9 декабря в 04:27 по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Ни один самолет во время ограничений не ушел на запасной аэродром.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах: Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара и Волгограда.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за ночь пытались атаковать Ростовскую область. Под ударом оказались шесть районов.