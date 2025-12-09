Еще один российский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбов (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения в российском аэропорту начали действовать примерно в половину четвертого утра 9 декабря. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в воздушных гаванях: Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара и Волгограда. Информации о возобновлении их работы пока не было.

В Краснодаре и вовсе меры были дополнительными, так как согласно действующему NOTAM регулярные рейсы там принимают только с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Ранее у самолета российской компании на рейсе из Сургута в Самару при заходе на посадку выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.