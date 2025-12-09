Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения

Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели еще в трех российских аэропортах: Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Магас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры начали действовать 9 декабря примерно в 00:25 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

До этого ограничения также начали действовать в воздушной гавани Волгограда и как дополнительная мера в аэропорту Краснодара.

Ранее Минобороны России рассказало о попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) четырех российских регионов.