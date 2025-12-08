Реклама

23:41, 8 декабря 2025Путешествия

Дополнительные ограничения ввели в южном российском аэропорту

Росавиация: В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В аэропорту Краснодар (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Дополнительные меры начали действовать 8 декабря около 23:10 по московскому времени. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко напомнил, что на сегодняшний день согласно действующему NOTAM аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы только с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также были введены в аэропорту Волгограда, информации об их снятии пока не поступало.

Ранее Минобороны России рассказало о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Республику Крым.

