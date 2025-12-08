В российском аэропорту введены временные ограничения

Кореняко: В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры начали действовать 8 декабря с 22:28 по московскому времени, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения также вводились в воздушной гавани Саратова и были сняты около 22:00. В период действия ограничений на запасной аэродром пришлось уйти одному самолету.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Ранее у самолета российской компании на рейсе из Сургута в Самару при заходе на посадку выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.