Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:41, 8 декабря 2025Путешествия

В российском аэропорту введены временные ограничения

Кореняко: В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры начали действовать 8 декабря с 22:28 по московскому времени, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения также вводились в воздушной гавани Саратова и были сняты около 22:00. В период действия ограничений на запасной аэродром пришлось уйти одному самолету.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Ранее у самолета российской компании на рейсе из Сургута в Самару при заходе на посадку выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Трамп репостнул к себе статью американской газеты про «импотентных» европейцев

    Зеленский прибыл в Брюссель

    Украинские Telegram-каналы под видом российских раскрыли по аббревиатурам ВСУ

    Путин утвердил призыв на военные сборы запасников в 2026 году

    В США заявили о способности Трампа надавить на Украину в одном вопросе

    Большинство американцев выступили за территориальные уступки Украины ради мира

    На Украине потребовали отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    В США назвали возможным отказ Трампа от усилий по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok