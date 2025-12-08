Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:35, 8 декабря 2025Путешествия

У российского самолета при заходе на посадку отказали сразу семь систем

У самолета Utair отказали сразу семь систем при заходе на посадку в Самаре
Алина Черненко

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании Utair при заходе на посадку выбило трансформатор и отказали сразу семь систем. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 декабря на рейсе из Сургута в Самару. На этапе захода на посадку у Boeing 737-500 отключились левый и правый топливные насосы, электрогидронасос, противоюзовая и система автоматического торможения, одна радиостанция и полетный директор со стороны командира воздушного судна.

Материалы по теме:
Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Аварийный выходВ сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
6 мая 2019
«Горящий клубок железа летит по полосе» Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
«Горящий клубок железа летит по полосе»Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
6 мая 2019

Несмотря на произошедшее, посадка лайнера прошла благополучно. Технические специалисты осмотрели кабину пилотов и обнаружили, что предохранитель первого трансформатора находился в отключенном состоянии. Росавиация начала расследование, а авиакомпания приостановила эксплуатацию самолета для выполнения работ по поиску неисправности.

В ноябре в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково объявили тревогу из-за задымления в самолете российской авиакомпании. На дисплее предупреждений также высветилось сообщение об отказе устройства охлаждения воздуха в системе кондиционирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Американский хоккеист «Авангарда» рассказал об удививших его в России вещах

    В офисе президента Украины оправдались за не успевшего прочитать мирный план Зеленского

    Бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей

    Кадырова наградили медалью «За боевое отличие»

    Состояние сброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней россиянки изменилось

    Страны Северной Европы стали испытывать раздражение из-за Украины

    У домашних животных обнаружили новую опасную для людей инфекцию

    В Госдуме высказались об отмене школьных оценок по трем предметам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok