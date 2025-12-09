Похищавшие россиян члены ОПГ предстанут перед судом

Во Владимирской области осудят членов ОПГ за похищение людей

Во Владимирской области осудят членов ОПГ за похищения людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 127.2 («Использование рабского труда»), 117 («Истязание»), 126 («Похищение»), 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), 213 («Хулиганство»), 222 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия»), 158 («Кража») и 167 («Умышленное уничтожение и повреждение имущества») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2022 по октябрь 2024 года Николай Малышев создал организованные преступные группы из своего окружения. Они совершили множественные преступления против личности и общественной безопасности.

На автомойке в Лакинске, которая принадлежала обвиняемому, фигуранты держали троих мужчин и заставляли их работать. Один из них был похищен. Работникам не платили зарплату, за провинности их избивали руками и различными предметами, а также обливали холодной водой и надевали наручники.

Узнав, что один из сотрудников заключил контракт с Министерством обороны, убедили его отдать банковскую карту, на которою поступали выплаты, похитив таким образом со счета более 3,7 миллиона рублей. Также на мужчину был оформлен фиктивный брак с участницей преступления.

По заданию Малышева фигуранты совершали поджоги и похищали транспортные средства у местных жителей. Также он незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие с патронами.

В ходе расследования его вина доказана полностью. С потерпевшими и некоторыми обвиняемыми были проведены очные ставки и проверка показаний на месте. Уголовные дела в отношении четырех фигурантов выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двое иностранцев похищали и издевались над детьми в российском городе.