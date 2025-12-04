Двое иностранцев похищали и издевались над детьми в российском городе

В Уфе осудили двух иностранцев за похищение детей

В Уфе осудили двух иностранцев за похищение детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 126 («Похищение несовершеннолетних»), 117 («Истязание несовершеннолетних, совершенное с издевательством») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Как установил суд, в период с февраля 2023 года по июль 2024-го двое иностранцев организовали в квартире обучение несовершеннолетних иностранных граждан с проживанием на платной основе. В действительности детей систематически избивали и применяли психологическое насилие в качестве наказания за плохую успеваемость, незаконно удерживая и перемещая по различным квартирам.

В июле 2024 года один из подростков смог сбежать и обратился за помощью в ближайший магазин. В ходе проведенной работы следователей СК и оперативников МВД выявили и пресекли их преступную деятельность. В результате было освобождено 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Также было установлено, что один из фигурантов организовал незаконное пребывание на территории России четверых иностранных граждан без документов.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 11 годам, а второго — к 6 годам, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский полицейский помогал бандитам в похищении человека.