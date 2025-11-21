Силовые структуры
Российский полицейский помогал бандитам в похищении человека

В Свердловской области осудили банду похитителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области осудили банду похитителей. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Они признаны виновными по статьям 209 («Бандитизм»), 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой»), 290 («Получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 174.1 («Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления») УК РФ.

Как установил суд, четверо жителей Алтайского края выяснили, что один из жителей Екатеринбурга занимается криптовалютой и имеет на своих счетах значительные накопления. Злоумышленники установили его местоположение и привычки, после чего в конце июля 2023 года приехали в город для захвата мужчины.

Вечером 27 июля того же года они под видом сотрудников правоохранительных органов схватили пострадавшего и на машине отвезли в лесной массив, где, применяя физическое насилие и угрожая оружием, потребовали предоставить пароли от криптокошельков. Через некоторое время потерпевший сообщил им необходимую информацию. Фигуранты, используя эти данные, перевели с его счетов несколько десятков тысяч долларов, а затем обналичили их. После нападения пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Один из фигурантов по этому делу на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником полиции и предоставлял необходимую информацию о пострадавшем, за что потом получил денежное вознаграждение.

Следователи провели необходимые проверочные мероприятия и установили участников нападения, после чего они были задержаны. Была собрана достаточная доказательная база, а также в обеспечительных целях арестовано имущество фигурантов на сумму около 30 миллионов рублей.

Суд приговорил их к срокам от семи до 14 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в деле о похищении российского подростка «спортиками» поставили точку.

