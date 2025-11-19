Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 19 ноября 2025Силовые структуры

В деле о похищении российского подростка «спортиками» поставили точку

В Петербурге пройдет суд над 4 похитителями подростка
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении четырех мужчин, которые выполняли задание по похищению подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 6 марта трое фигурантов похитили подростка, посадили его в автомобиль и ездили с ним до 7 марта, избивая и требуя передать им 1,5 миллиона рублей. Несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тысяч рублей.

Получив перевод на банковскую карту, школьник снял 174 тысячи рублей в банкомате и передал их злоумышленникам, 126 тысяч перевел посредством криптовалютной транзакции, а оставшуюся сумму пообещал отдать позднее. 7 марта его отпустили в Сестрорецке. Правоохранители выяснили, что злоумышленники получили через мессенджер задание о нападении на подростка, который преступным путем присвоил себе деньги.

Ранее сообщалось, что в России появилось криминальное движение «спортиков», члены которого избивают наркокурьеров — тех, кто обманывает магазины и присваивает себе деньги или наркотики.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    В США сделали заявление о расширении ядерных возможностей

    Учеников российской школы госпитализировали после жалоб на странный запах в кабинете

    Переход россиян на экзотический алкоголь объяснили

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости