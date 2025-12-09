У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

Кинси Шофилд: Принц Гарри стал ходить по телешоу из-за проблем с деньгами

Американская журналистка Кинси Шофилд, специализирующаяся на историях о британской королевской семье, объяснила причины частого появления младшего сына Карла III принца Гарри на телешоу. Свое мнение она высказала в эфире телеканала Sky News Australia.

В декабре принц Гарри принял участие в нескольких американских телешоу, в том числе побывал на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», где отпустил несколько шуток в адрес президента США Дональда Трампа. Эти высказывания многие зрители сочли неудачными. Шофилд заявила в интервью, что походы сына британского короля на шоу могут объясняться тем, что у него проблемы с деньгами из-за отсутствия постоянных источников дохода.

«На самом деле принц живет в условиях шоу-экономики, переключаясь с одного платного проекта на другой. Его доход полностью зависит от того, удастся ли продать американцам очередное шоу, книгу или выступление», — сказала Шофилд.

Ранее сообщалось, что принц Гарри впервые принял участие в кулинарном шоу своей жены Меган Маркл. Сыну короля пришлось попробовать свекольный салат, состоящий из ингредиентов, которые он ненавидит.