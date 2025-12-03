Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:08, 3 декабря 2025Из жизни

Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

Принц Гарри оскорбил салат жены в кулинарном шоу, которое ведет Меган Маркл
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Кадр: Netflix

В новой серии кулинарного шоу «С любовью, Меган», которое ведет Меган Маркл, впервые принимает участие ее муж — принц Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В прошлых сериях принца Гарри показывали только мельком. На этот раз ему дали слово и позволили прокомментировать стряпню жены. Меган Маркл приготовила для него свекольный салат, состоящий, по ее словам, из ингредиентов, которые он ненавидит. Помимо свеклы, в салате были соленые овощи, сладкий укроп и черные оливки.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

«Ого, это просто антисалат какой-то, — сказал Гарри Меган, когда увидел блюдо. — Ты, наверное, знала, что я приду». Оскорбив салат жены, он похвалил суп-гамбо, который сварила его теща.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в новом сезоне шоу Netflix рассказала, когда поняла, что влюблена в принца Гарри. Она призналась, что осознала свои чувства во время третьего свидания с принцем — пятидневной поездки с палатками в национальный парк в Ботсване.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Индийский телеканал рассказал о подготовке интервью с Путиным

    Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

    Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok